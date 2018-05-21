Kenevir Halil 8 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

’de Narkotik ekiplerinin düzenlediğinda ele geçirdiği rekor miktardaki uyuşturucu bitkisi ve maddesi ile yakalan zanlı, bugün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam, dün zanlı Halil Fellahoğlu’nun Lefke Mezarlık yolunda kaldığı karavanda mahkeme emri ile arama yapıldığını söyledi. Karam, karavanda gerçekleşen aramada 30 gram hintkeneviri, 1 adet tabanca, iki adet şarjör ve 14 adet canlı mermi bulduklarını söyledi. Polis akabinde zanlının gösterimi ile yine kullanımındaki ambar şeklinde binada arama yapıldığını ve 1 kilo ağırlığında Hintkeneviri ele geçirdiklerini mahkemeye aktardı. Polis çavuşu Erkan Karam, zanlı Halil Fellahoğlu’nun kullanımındaki karavanın tellerle çevrilmiş bölümünde yapılan aramada 33 kök boyları 15 ile 40 cm arasında değişen Hintkeneviri bitkisi, yine aynı alanının batıya bakan bölümünde toplam 2 bin 900 kök boyları 10 ile 150 cm arasında değişen Hintkeneviri bitkisi bulduklarını belirtti.

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Erkan Karam, zanlı Halil Fellahoğlu’nun verdiği gönüllü ifadesinde işlediği suçu itiraf ettiğini 2017 yılı Mart ayı içinde ziraatını yaptığı Hintkeneviri bitkisinden 3 kilo hasat ettiğini ve bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın geniş kapsamlı olarak yürütüldüğünü ve bağlantılı kişilerin arandığını belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, soruşturmanın selameti açısından zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.