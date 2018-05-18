Kenevir Halil 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefke’de Narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği rekor miktardaki uyuşturucu bitkisi ve madde ile yakalan zanlı Halil Fellahoğlu, bugün Lefke Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Erkan Karam, zanlı Halil Fellahoğlu’nun verdiği gönüllü ifadesinde işlediği suçu itiraf ettiğini 2017 yılı Mart ayı içinde ziraatını yaptığı Hintkeneviri bitkisinden 3 kilo hasat ettiğini ve bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın çok yeni olduğunu belirterek alınması gereken ve soruşturulması gereken birçok kişinin olduğunu belirtti.
Olayla bağlantılı aranan bir şahsın daha olduğuna dikkati çeken Karam, Fellahoğlu’nun soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlının ilk etap da 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.