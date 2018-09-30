banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99957
ALTIN
231.851
DOLAR
5.9970
STERLİN
7.8343
EURO
6.9590
Kemerle boğularak öldürüldü
KEMERLE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Uçaklar Ercan'a inemiyor!
UÇAKLAR ERCAN'A İNEMİYOR!
Herkes şokta!
HERKES ŞOKTA!
Güzelyurt’ta hırsızlık
GÜZELYURT’TA HIRSIZLIK
banner282

Kemerle boğularak öldürüldü

Kemerle boğularak öldürüldü

30 Eylül 2018 Pazar 21:45
Kemerle boğularak öldürüldü

Kemerle boğularak öldürüldü…

Gamze PİR BAYKKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İskele’de Long Beach Otel ile Ötüken arasındaki ormanlık alanda Hasan Işık Özgöçmen’in cansız bedeni bulundu…


İskele’de Long Beach Otel ile Ötüken kavşağı arasında bugün sabah saat 07:30 sıralarında bir erkek cesedi bulundu. Elde edilen bilgilere konu ceset sabah saatlerinde bölgede köpeğini dolaştırmaya giden bir vatandaş tarafından bulundu. Olayın polisin bilgisine getirilmesinin üzerine olay yerine giden polis ekipleri olay yerini güvenlik kordonu altına alarak geniş çaplı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde konu cesedin Çayönü’nde sakin 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’e ait olduğu ve cinayete kurban gittiği tespit edildi.

Yarı çıplak ve boğazında kemerle bulundu…

Elde edilen bilgilere göre Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi’nde öğretmen olan 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen, ormanlık alan içerisinde yarı çıplak ve boğazında kemerle bulundu. Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz olay yerine gelerek ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Elde edilen bilgilere göre, Adli Tıp Uzmanı tarafından yapılan ilk incelemede cesedin en az 1 günlük olduğu, yüzünde ise darp izine rastlandığı ve kemerle boğularak öldürüldüğünün tespit edildiği öğrenildi.

Arabası emare alındı…

Kemerle boğularak cinayete kurban giden 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’in PJ 377 plakalı aracı olay yerinin yakınlarında bulundu. Olay Yeri İnceleme Uzmanları tarafından araç üzerinde yapılan incelemenin ardından PJ 377 plakalı araç emare alınarak İskele Polis Müdürlüğü avlusuna çekildi. Özgöçmen’in cep telefonunun ise aracı içerisinde bulunduğu öğrenildi. İskele Polis Müdürlüğü ekipleri cinayet ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. Özgöçmen’in cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Özgöçmen’e bugün otopsi yapılacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan Işık ÖzgöçmenCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
Sahte belge soruşturmasında yeni tutuklu
Sahte belge soruşturmasında yeni tutuklu
Güzelyurt’ta hırsızlık
Güzelyurt’ta hırsızlık
Gazimağusa'da ölüm
Gazimağusa'da ölüm
Soygunu uzman çavuş yaptı
Soygunu uzman çavuş yaptı
TC elçiliğinde 2. Sahte belge vakası
TC elçiliğinde 2. Sahte belge vakası
Cinsel gücü artıran jel ile yakalandı
Cinsel gücü artıran jel ile yakalandı
Güzelyurt’ta sahte para
Güzelyurt’ta sahte para
Sahte evrak ile yakalandı
Sahte evrak ile yakalandı
Lefkoşa’da uyuşturucu
Lefkoşa’da uyuşturucu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim