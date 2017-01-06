Polisiye Olaylar:
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06 Ocak 2017 Cuma 13:22

Kedi teminata bağlandı

Evinde yapılan aramada 19 adet canlı mermi bulunan zanlı İbrahim Kedi teminata bağlanmak için bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kedi teminata bağlandı
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Kedi teminata bağlandı

EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER


Evinde yapılan aramada 19 adet canlı mermi bulunan zanlı İbrahim Kedi teminata bağlanmak için bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Ercan Kunduracı olayla ilgili bulguları aktardı. Kunduracı, huzurda bulunan zanlı İbrahim Kedi’nin 4 Ocak tarihinde ikametgâhında yapılan aramada 10 adet 7.65 mm çapında ve 9 adet ise 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, zanlı aleyhine kanunsuz patlayıcı madde tasarrufundan dava getirildiğini ve suçunu kabul ettiğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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