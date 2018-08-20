Kebep paralarını cebe attı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Gomşu Restoran isimli işyerinde çalışan zanlı Cengiz Silindir müşterilerden toplamış olduğu paraları cebine attığı gerekcesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil zanlı Cengiz Silindir’in 18-19 Ağustos 2018 tarihlerinde Lefkoşa’da Atatürk caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gomşu Restoran isimli iş yerinde çalışan olduğunu ve iş yerinin günlük hasılatı olan toplam 1450 TL parayı işverenine teslim etmeyip çaldığını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis memuru Karagil zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamalandığını ve zanlının ülkemizde çalışma izinli bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 10 bin TL değerinde kefalet senedi imzlaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.