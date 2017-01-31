Kazan Yapan Araçta Uyuşturucu Çıktı

KAZA YAPAN ARAÇTA ‘SENTETİK CANNABİNOİD”

Lefkoşa’da dün trafik kazası yapan araçta yapılan aramada 2 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu ile içerisinde tütün ile karışık “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, araç sürücü M.M. (E-36) ve araçta yolcu olarak bulunan Y.G. (E-31) tutuklandı.

Yapılan soruşturmada, olayla ilgisi olduğu tespit edilen S.B.(E-49) adlı şahıs üzerinde yapılan aramada da yaklaşık 1 gr. ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu bulunarak el konuldu.

S.B de tutuklandı.