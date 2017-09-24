Kaza Sebebi Yine Uyuşturucu



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin huzurda bulunan zanlı Murat Aydoğmuş ve aranmakta olan bir şahsın sabah 3.30 raddelerinde Lefkoşa – Mağusa anayolunda kaza yaptığını ve olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldıklarını söyledi. Polis hastaneye kaldırılan ve şuan aranmakta olan bir şahsın tedavi aşamasında kimseye bir şey demeden ortadan kaybolduğunu belirtti. Polis zanlı Murat Aydoğmuş’un ise sabah sabah erken saatlerde imza atarak hastaneden izinli ayrıldığını ve kaza yerine gittiğini belirtti. Polis kaza yaptıkları yere giden zanlının olay yerinde bulunan araçları içerisinde bir şeyler aradığı esnada olay yerinde bulunan polisler tarafından tespit edildiğini ve hareketlerinden şüphelenen polislerin araç içerisinde yaptıkları aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve aranan bir şahız olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.