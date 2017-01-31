Polisiye Olaylar:
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31 Ocak 2017 Salı 17:30

Kaza Sebebi Yine Bonzai

Kaza Sebebi Yine Bonzai
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Kaza Sebebi Yine Bonzai

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasına methaldar araçta polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Mehmet Meteci, Yakup Güzelkaya ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen zanlı Süleyman Bulut tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin huzurda bulunan zanlı Mehmet Meteci’nin 30 Ocak tarihinde saat 17.00 sıralarında kullanımında bulunan araç ile Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırımda 39 yaşındaki Canan Özpınar’a çarptığını ve çeşitli yerlerinden yaralanmasına sebep olduğunu söyledi. Polis olay yerine gelen polis ekiplerinin zanlının hareketlerinden şüphelenmesi üzerine araçta yaptığı aramamada torpido gözünde yaklaşık 2 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunduğunu belirtti. Polis alınan emarelerin ardından araç sürücüsü Mehmet Meteci ile araçta yolcu olarak bulunan Yakup Güzelkaya’nın tutuklandığını ifade etti. Polis memuru Fadıl Metin zanlıların olayın ardında ifade verdiklerini ve konu uyuşturucu maddeyi aynı gün huzurda bulunan üçüncü zanlı Süleyman Bulut’tan 3 gram olarak aldıkları itirafında bulunduklarını söyledi. Polis zanlı Bulut’unda tespit edilerek tutuklandığını ve tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün polis tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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UyuşturucuBonzaiMehmet MeteciYakup GüzelkayaSüleyman BulutKaza
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