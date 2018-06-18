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Kaza sebebi uyuşturucu
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Kaza sebebi uyuşturucu

Kaza sebebi uyuşturucu

18 Haziran 2018 Pazartesi 14:46
Kaza sebebi uyuşturucu

Kaza sebebi uyuşturucu

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 9 Haziran tarihinde Akmar Of Licence isimli işyerinin vitrin camına çarparak kazaya neden olan 23 yaşındaki Suudi Arabistanlı öğrenci Osed Alkhatip’in kanında uyuşturucu tespit edildi.Kazanın ardından Müfettiş Muavini Mehmet Özatılgan yönetiminde oluşturulan trafik ekibinin 9 gün süren tahkikatı sonucunda zanlının uyuşturucu etkisi altında kaza yaptığı belirlenerek gözaltına alındı. Zanlı bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli Polis Memuru Kamuran Kalem, zanlının “uyuşturucu madde tasarufu ve kullanma, uyuşturusu tesiri altında araç kullanma, dikkatsiz sürüş yaparak kazaya neden olma, sigortasız, muayenesiz ve sefrüsefersiz araç kullanma suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, 9 Haziran saat 02.10 sıralarında Lefkoşa’da Öğretmenler Caddesi’nde LM 307 plakalı aracıyla seyreden zanlının uyuşturucu etkisi altınayken araç kullanmasından dolayı yolun sağına U dönüşü yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarındaki Akmar Of Licence isimli işyerinin vitrin camına çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu araçta 10 bin, işyerinde ise 14 bin TL maddi hasar oluştuğunu ifade etti.Polis, 9 gün süren soruşturma sonucu gelen tahliler neticesinde zanlının kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildiğini açıkladı. Zanlının Suudi Arabistanlı olduğunu, ülkede öğrenim gördüğünü kaydeden polis, teminat talep etti.Polis, ayrıca zanlının ehliyetinin dava sonuçlanıncaya kadar iptal edilmesini de talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı, 4 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile zanlı hakkın da tutuksuz yargı kararı verirken, teminatı ödeyemeyen zanlı cezaevine gönderildi. Zanlının davaları sonuçlanıncaya kadar ehliyeti de iptal edildi.

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Son Güncelleme: 18.06.2018 14:58
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistanlı öğrenci Osed AlkhatipKaza Uyuşturucu
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