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Kayışkanat tutuksuz yargılanacak

Kayışkanat tutuksuz yargılanacak

29 Kasım 2018 Perşembe 17:35
Kayışkanat tutuksuz yargılanacak

Kayışkanat teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İngiltere’de yaşayan A.B’nin evine girdiği tespit edilen zanlı Fuat Kayışkanat tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Özalkın, zanlı Fuat Kayışkanat’ın İngiltere’de yaşayan A.B. isimli şahsın evine bir suç işlemek maksadı ile girdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, olayın Londra’da yaşayan A.B.’nin arkadaşı S.J.G.’nin 28 Kasım’da polisi telefon ile arayarak durumu bildirmesi ile ortaya çıktığını ifade etti. Polis, A.B.’nin evindeki güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen zanlının suçunu kabul ettiğini, eve girdiğini ancak pişman olup bir şey almadan çıktığını itiraf ettiğini açıkladı. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, “Kötü bir şey yapmadım, evden bir şey almadım” dedi. Bu arada zanlının A.B.’nin arkadaşı S.J.G.’nin yanında bahçıvan olarak çalıştığı öğrenildi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 25 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Fuat KayışkanatHırsız
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