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Damat Terörü

Polisiye Olaylar:
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03 Şubat 2017 Cuma 06:38

Kayınvalidesinin Arabasını Yaktı

Kayınvalidesinin Arabasını Yaktı
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Kayınvalidesinin Arabasını Yaktı

Orhan Şekerci, öfkesine yenik düşerek bir süredir sorun yaşadığı eşinin ailesine kızarak kayınvalidesinin arabasını yakınca mahkemelik oldu


Eşinin ailesi ile bir süreden beridir sorun yaşadığı öğrenilen Orhan Şekerci, Kızılbaş’ta eşinin annesine ait MV 202 plakalı araca yanıcı madde dökerek yaktığı gerekçesi ile tutuklandı.

Çıkan yangın sonucu park halinde bulunan FT 691 plakalı Mehmet Mahsenoğlu’nun aracı da yanarak zarar gördü.

Gardiyan olan Muzaffer Kasaboğlu ile eşi Evren Kasaboğlu’nun, bir süreden beri uyuşturucu suçundan aranan damatları zanlı Orhan Şekerci tarafından tehdit edildikleri öğrenildi.

Şekerci, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirterek 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

İki arabada hasar var

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Döşemeci, zanlı Orhan Şekerci’nin 1 Şubat 2017 tarihinde, saat 03.00 sıralarında Lefkoşa Kızılbaş Bölgesinde, Şht Doğan Ahmet Haşim Sokak üzerinde, Evren Kasapoğlu’na ait MV 202 plakalı salon araç üzerine, muhtemelen yanıcı madde döküp yaktığı gerekçesi ile tutuklandığını söyledi.

Polis aracın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü, ancak çıkan yangında söz konusu aracın yanında park halinde bulunan ve Mehmet Mahsenoğlu’na ait FT 691 plakalı aracın da sol arka tamponunun yanarak hasara uğratıldığını belirtti.

Kasapoğlu çiftinin poliste şikayeti var

Polis Gardiyan olan Muzaffer Kasaboğlu ile eşi Evren Kasaboğlu’nun, bir süreden beri uyuşturucu suçundan aranan damatları zanlı Orhan Şekerci tarafından tehdit edildikleri yönünde ifade verdiklerini de ekledi.

Polis, yürütülen soruşturmada zanlının konu suçu iki başka kişi ile birlikte işlediğinin tespit edildiğini kaydetti.

Aranan 2 kişi var

Polis memuru İbrahim Döşemeci, Şekerci’nin suç ortağı olan iki kişinin daha arandığını ifade ederek, zanlının 1 gün  

Kaynak:Havadis
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