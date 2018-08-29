Kaydı olmadan binlerce lirayı cebe indirdi

2016 ve 2017 yılları içerisinde, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Dream House Ltd. isimli işyeri direktörü V.S.(E-32)’nin, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ve İnşaat Encümenliği’ne müteahhitlik kaydı olmadığı halde ile prefabrik ev yapma hususunda müşterileri ile sözleşme yaparak yapı inşaatı ve teknik işler müteahhitleri kayıt ve denetim yasasına aykırı harekette bulunup, İlkay KOÇ’tan 75.400 TL, Serkan ERSEV’den 93.000 TL, Şerife İŞÇİOĞLU’ndan 75.000 TL, Çiğdem AŞCIELİ’den 75.000 TL ve Abdelkerim Azbaki’den 55.000 TL’yi sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.