Kavganın Sonu Yaralamayla Bitti

HASPOLAT’TA İKİ KİŞİ DELİCİ ALETLERLE BİRBİRİNİ YARALADI

Haspolat’da dün gece bir şantiyenin lojmanında 2 kişi delici aletlerle birbirini ağır yaraladı. İkisi de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım bölümünde müşahede altında bulunuyor.

Polisin verdiği bilgiye göre, N.V.M. (E-23), aynı odada bulunan ve henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı tartıştığı P.V.T’nin (E-23) yüzünün sağ kaşı üzerine ve sağ yanağına makasla saldırdı. P.V.T de, N.V.M’nin karnına, henüz tespit edilemeyen delici veya kesici bir alet soktu.

Olayda yaralanan sözkonusu kişiler, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Adı geçen kişiler hakkında yasal işlem başlatan polisin soruşturması sürüyor.