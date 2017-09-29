Polisiye Olaylar:
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29 Eylül 2017 Cuma 17:03

Kavga zanlıları teminata bağlandı

Kavga zanlıları teminata bağlandı

Kavga zanlıları teminata bağlandı
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Kavga zanlıları teminata bağlandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Girne’de bir eğlence mekânında çıkan kavga sonucu tutuklanan Kubilay Özyiğit ile Cihan Çobanoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar üç gün süren tutukluluğun ardından bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkındaki soruşturmayı yapan polis, 26 Eylül saat 03.00 sıralarında Girne’de bir eğlence mekânında meydana gelen olayda Kubilay Özyiğit ile Cihan Çobanoğlu’nun bir taraf, Arzu Güler, Birgül Özyiğit ve Ercan Çolak’ın de bir taraf olup kavga ettiklerini söyledi. Polis, söz konusu eğlence mekânında solist olan Çobanoğlu’nun Kubilay Özyiğit’i sahneye çıkarması ve o esnada barda olan ayrılma aşamasında olduğu eşi Birgül Özyiğit’in buna karşı çıkması sonucu kavga çıktığını ifade etti. Yaşanan olayda Birgül Özyiğit’in sahneye şampanya şişesi fırlattığını, mekânda başlayan kavganın mekân önüne taşındığını ve burada çıkan kavgada iki zanlının Arzu Güler, Birgül Özyiğit ve Ercan Çolak’ı darp ettiğini belirten polis, olayda Çolak’ın burnunun kırıldığını aktardı. Zanlıların olaydan sonra gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldığını ve haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırılması, bir kefilin 30 bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlıların 50’er bin TL şahsi kefalet senedine imza atması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Ayrıca davaları bitinceye kadar zanlıların yurt dışına çıkışına da engel kondu.

 
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Anahtar Kelimeler
Kubilay ÖzyiğitCihan ÇobanoğluKavga
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