Katiller 3 Ay Tutuklu Bekleyecek

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta 13 Mart günü meydana gelen Memduh Ulugün cinayeti zanlıları Meryem Doğu Mehmet Doğu çifti bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Cinayet soruşturmasını yapan Polis Müfettişi Eren Gözügüzeli, 13 Mart 2018 tarihinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen “Taammüden adam öldürme, adam öldürme ve kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından dolayı tutuklandıklarını söyledi. Polis Müfettişi, Alsancak Zeytinlik Sokak’ta kalan zanlı Meryem Doğu’nun ev sahibi olan ve evlerinin üst katında kalan Ulugün ile gönül ilişkisi olduğu gerekçesi ile zanlı Meryem Doğu’nun Ulugün’ü telefonla aradığını, eve çağırdığını belirtti. Ulugün’ün evinin 8 buçuk metre ilerisindeki boş araziye aracıyla geldiğini belirten polis, zanlı Meryem Doğu’nun olay yerine gelen ve aracından inmekte olan Ulugün’e bıçakla bir kez darbe vurduğunu, Ulugün’ün kaçmaya çalıştığını, zanlı Mehmet Doğu tarafından yakalanarak yere yatırıldığını belirtti. Polis, Mehmet Doğu’nun Meryem Doğu’ya bıçaklaması talimatı verdiğini, zanlı Meryem Doğu’nun da beş kez Ulugün’ü göğüs kısmından bıçakladığını açıkladı.

Ulugün ile Meryem Doğu’nun telefonlarının incelendiğini, ikisinin gönül ilişkisi olduğuna dair tespitler yaptıklarını söyleyen polis, ayrıca Mehmet Doğu’nun cep telefonunda da görüntüler olduğunu açıkladı. Polis, görüntülerin olay gününün sabahı çekildiğini, Meryem Doğu, Mehmet Doğu ve Memduh Ulugün’ün konuşmalarının olduğunu ve bu konuşmaların ise Ulugün ile Meryem Doğu arasındaki ilişkiyle ilgili olduğunu belirtti.

Suç aletinin olay yerinde emare olarak alındığını kaydeden polis, zanlılardan ve olay yerinden alınan kanıtların DNA incelemesi sonuçlarının beklendiğini kaydetti. Zanlı Mehmet Doğu’nun KKTC-TC, zanlı Meryem Doğu’nun ise TC vatandaşı olduğunu belirten polis, zanlıların hem burada hem de Hatay’da aileleri olduğunu ifade etti.

Olayla ilgili soruşturmada cinayeti bire bir gören 4 kişiden ifade aldıklarını söyleyen polis, zanlı Mehmet Doğu’nin bir, Meryem Doğu’nun ise iki ifade verdiğini, ifadelerin zanlıların suça bağladığını belirtti.

Telefon dökümleri incelemesinde zanlılar ile Ulugün’nun defalarca telefonla görüştüğünü belirlediklerini kaydeden polis, 40 kişiden de ifade aldıklarını açıkladı. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, hem kendi aileleri hem de Ulugün’ün ailesinin tepkili olduğunu, ayrıca zanlılar müebbet hapis öngören suçlardan yargılanacaklarını kaydeden polis, kaçma ihtimalleri olduğunu ifade ederek tutuklu yargılanmalarını ve 3 ay süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Zanlı Meryem Doğu’nun avukatı tutuklu yargılamaya itiraz etmezken, Mehmet Doğu’nun avukatı polisin talebini kabul etmedi. Savunma, “Bu cinayet maktulün (Memduh Ulugün) bir kadının bedenine sahip olmaz arzusu yüzünden

işlenmiştir” iddiasında bulundu. Zanlı avukatı, Mehmet Doğu’nun cinayeti planlamadığını, yardımcı olmadığını da öne sürdü. Maktüle ilk bıçar darbesini vuran kişinin Meryem Doğu olduğunu kaydeden savunma, “Olay anında Mehmet Doğu yoktu. İlk bıçak darbesini Meryem Doğu vurdu. Mehmet Doğu bağrışmalar üzerine evden çıkıp olay yerine gitti. O gidene kadar Meryem Doğu’nu kaç bıçak darbesi daha vurduğu belli mi.” şeklinde konuştu.

Mehmet Doğu’nun hayatını Kıbrıs’ta kurduğunu, üçü kız dört çocuğu olduğunu belirten savunma, tutuksuz yargılanması halinde kaçmayacağını öne sürdü. Savunma, Mehmet Doğu’yu tanık olarak dinletti. Sanık kürsüsünden yeminsiz ifade veren ve böylelikle iddia makamı tarafından sorgulanamayan Mehmet Doğu, “Kaçacak olsam olay günü kaçardım. 10 dakika evde bekledik. Her türlü imkânım vardı. Arabam da olay yerindeydi. Eşim, çocuklarım ve hayatım burada. Bu nedenle kaçmam. Amacım onu öldürmek veya öldürtmek değildi. Hatta olaydan yarım saat önce evime geldi. Tartıştık. Bu eve gelme dedim ve üzerine çay döktüm. Hatta olay anında o gömlek hala üzerindeydi” iddialarında bulundu.

Zanlının iddiaları üzerine soruşturmayı yapan polis, cinayetin ardından her iki zanlıyı orada bulunan vatandaşların yakaladığını, Meryem Doğu’yu bir araca koyduklarını ve polisi beklemeye başladıklarını söyleyerek, kaçmak istese kaçamazdı dedi.

Savunma Mehmet Doğu için kefil olacak iki kişiyi mahkemeye dinletti. Mehmet Doğu’nun işverenleri kefil olmak istediklerini söylese de mahkeme bu tanıkların ifadesine itibar etmedi. Mahkeme, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak zanlıların tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkeme çıkışı Mehmet Doğu, bizi buraya düşürenler utansın” ifadesini kullandı.