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Katil ülkemize kaçak geldi
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Katil ülkemize kaçak geldi

KKTC’de ortaya çıktı

Katil ülkemize kaçak geldi

KKTC’de ortaya çıktı

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:59
Katil ülkemize kaçak geldi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İngiltere’de cinayet suçu işledikten sonra kaçtığı Türkiye’de yargılanarak hapis cezasına çarptırılan ve oradan da cezaevinden firar eden Yılmaz Gümüş, KKTC’de ortaya çıktı. Üç yıldır ülkede gizlenen Gümüş’ün ihbar üzerine yakalandığı öğrenildi. Tutuklanan Gümüş’ün 2015 yılında Tır araç içerisinde gizlice limandan ülkeye girdiği tespit edildi. Öte yandan zanlı üzerinde başka bir şahıs adına düzenlenmiş Güney Kıbrıs kimlik kartı da bulundu. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı bugün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede zanlı hakkındaki soruşturmayı yapan polis, Yılmaz Gümüş’ün “KKTC’ye kanunsuz giriş yapma” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 2015 yılında plakası ve sürücüsü meçhul bir TIR ile Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye kaçak olarak giriş yaptığını belirtti.

Zanlının önceki gün tutuklandığını kaydeden polis, üzerinde İ.A.G., adına düzenlenmiş Güney Kıbrıs’a ait kimlik bulunduğunu belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, emare olarak alınan kimliğin incelenmesi gerektiğini belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalması talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz GümüşKatilCinayet
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