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Katil tutuklu yargılanacak
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Katil tutuklu yargılanacak

Kendisinden ayrılmak isteyen eşinden intikam almak için 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı öldüren katil Bilge Lord Kunduracı bugün tutukluluk süresinin dolmasına daha 3 gün varken teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Katil tutuklu yargılanacak

Kendisinden ayrılmak isteyen eşinden intikam almak için 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı öldüren katil Bilge Lord Kunduracı bugün tutukluluk süresinin dolmasına daha 3 gün varken teminat için mahkemeye çıkarıldı.

05 Haziran 2018 Salı 16:57
Katil tutuklu yargılanacak

Katil tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Kendisinden ayrılmak isteyen eşinden intikam almak için 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı öldüren katil Bilge Lord Kunduracı bugün tutukluluk süresinin dolmasına daha 3 gün varken teminat için mahkemeye çıkarıldı. Sabahın erken saatlerinden mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklu yargılanmak üzere 3 ay süreyle cezaevine gönderildi.

Müfettiş Mehmet Sözmener, zanlının 27 Mayıs tarihinde meydana gelen taammüden adam öldürme suçundan tutuklandığını söyledi. Sözmener, zanlının söz konusu tarihte oğlu Ercan Kaya’yı bıçaklayarak öldürdüğünü, 28 Mayıs tarihinde tutuklandığını ve şu ana kadar soruşturma amaçlı tutuklu olduğunu belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ifade verip işlemiş olduğu suçları itiraf ettiğini kaydeden polis, KKTC vatandaşı olan zanlının ceza yasasının en ağır suçlarından birini işlediğini ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Rauf Kürşat, ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verirken, söz hakkı verilen zanlı suskun kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ercan Kaya KunduracıBilge Lord KunduracıCinayetKatilçocuk
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