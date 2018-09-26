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Katil Lord’a avukat atandı
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Katil Lord’a avukat atandı

Katil Lord’a avukat atandı

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:04
Katil Lord’a avukat atandı

Katil Lord’a avukat atandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı'ya mahkemenin direktifiyle avukat olarak Mehmet Kaptan Benzen atandı.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu’nun, huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına davayı yürüten Savcı Behrat Mavioğlu, hazır bulundu.

Savcı Behrat Mavioğlu, en kısa sürede yeterli şahadeti aktarıp, davayı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk etme niyeti olduğunu beyan edip, duruşma için davanın ertelenmesini talep etti. Dava, 2 Ekim’e ertelendi.

Anahtar Kelimeler:
Bilge Lord KunduracıöldürdüKatil
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