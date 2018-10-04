Katil Lord Ağır cezaya sevk edildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı'nın davası Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edildi. Yargıç Gülay Süleymanoğlu’nun, huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına davayı yürüten Savcı Behrat Mavioğlu, hazır bulundu. Savcı Behrat Mavioğlu, davayla ilgili iki tanık dinletip, 130 emare sundu. Mavioğlu, yeterli şahadeti aktardığını beyan edip, davanın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesini ve sanığın tutukluluğunun devamını istedi.

Mahkeme, davayı görüşülmek üzere Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk ederken, davanın 17 Ekim'de görüşülmesine ve Lord'un tutukluluğunun devam etmesine emir verdi.