Katil kocaya müebbet hapis

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa'da 18 Nisan 2017 tarihinde eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında ve herkesin gözü önünde hunharca öldüren katil koca sanık Özgür Okumuş suçlu bulundu ...

Mağusa'da 18 Nisan 2017 tarihinde eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında ve herkesin gözü önünde 5 bıçak darbesiyle gözünü kırpmadan hunharca öldüren katil koca sanık Özgür Okumuş hakkındaki karar açıklandı. Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” davalarından yargılanan ve her 3 davadan da suçlu bulunan sanık Okumuş müebbet hapis cezasına mahkum edildi.