Katil kocaya müebbet hapis
Gamze PİR BAYKUR
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Mağusa'da 18 Nisan 2017 tarihinde eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında ve herkesin gözü önünde hunharca öldüren katil koca sanık Özgür Okumuş suçlu bulundu ...
Mağusa'da 18 Nisan 2017 tarihinde eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında ve herkesin gözü önünde 5 bıçak darbesiyle gözünü kırpmadan hunharca öldüren katil koca sanık Özgür Okumuş hakkındaki karar açıklandı. Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” davalarından yargılanan ve her 3 davadan da suçlu bulunan sanık Okumuş müebbet hapis cezasına mahkum edildi.