Katil koca suçlu bulundu

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa'da 18 Nisan 2017 tarihinde eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında ve herkesin gözü önünde hunharca öldüren katil koca sanık Özgür Okumuş suçlu bulundu ...

Mağusa'da 18 Nisan 2017 tarihinde eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında ve herkesin gözü önünde 5 bıçak darbesiyle gözünü kırpmadan hunharca öldüren katil koca sanık Özgür Okumuş için karar günü. “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” davalarından yargılanan sanık Özgür Okumuş her 3 davadan da suçlu bulunup mahkum edildi. Davanın kararını okuyan Heyet Başkanı Fadıl Aksun, suçlu bulup mahkum ettiği sanık Okumuş'un cezasını saat 15:30’da açıklayacak.