Katil Fevzi 8 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de hafta sonu çocuk parkında meydana gelen cinayetle ilgili polis soruşturması devam ediyor. Kendisine küfür ettiği gerekçesi ile 184 promil alkol tesiri altında Hasan Polat Sepetçioğlu’nu boynundan ve sırtından bıçaklayarak öldüren Fevzi Şanverdi aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Aleyhinde alınan ek 8 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, ek süre talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, verdiği ifade de zanlı Fevzi Şanverdi’nin “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı. Zaifer, 1 Eylül tarihinde zanlı Şanverdi ile müşteki Sepetçioğlu’nun aralarında meydana gelen tartışma sonucu 184 promil alkol tesiri altında bankta uyumaya devam eden Hasan Polat Sepetçioğlu’nu boynundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Zaifer, cinayetin işlendiği bölgenin Girne’nin en işlek caddelerinden biri olduğunu ve çok sayıda kamera olduğunu ifade ederek, kamera görüntülerinin incelenmesinin büyük bir kısmının tamamlandığını 30 kişinin sorgulanarak 12 kişinin ifadelerinin alındığını belirtti. Soruşturmayı yürüten Müfettiş Muavini, zanlı Şanverdi’nin Barış ve Ruh Hastalıkları Hastanesi’nde cezai ehliyeti için kontrolden geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, cezai ehliyet raporu için doktor kontrolünün tamamlanmadığını kaydetti. Zaifer, zanlının aleyhindeki soruşturmanın selameti için 8 gün daha tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 8 gün daha poliste soruşturma maksatlı tutuklu kalmasına karar verdi.