banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94850
ALTIN
191.184
DOLAR
4.8497
STERLİN
6.3645
EURO
5.6528
Uyusturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Katil elimizde kaldı
KATİL ELİMİZDE KALDI
Düştüğü yerde uyuşturucu bulundu
DÜŞTÜĞÜ YERDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner282
Flaş Haber
Katil elimizde kaldı
Kapat

Katil elimizde kaldı

Katil elimizde kaldı

27 Temmuz 2018 Cuma 16:27
Katil elimizde kaldı

Katil elimizde kaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Adana’da tartıştığı lise öğretmeninin boğazını keserek öldüren ve yıllar önce KKTC’ye kaçtığı tespit edilerek tutuklanan Yıldıray Keklik’in iade işlemleri tamamlanmadı. 20 gündür cezaevinde bulunan zanlı bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak ek süre talep edildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Yıldıray Keklik’in TC Adana Cumhuriyet savcılığından gelen yazıda Türkiye’de işlemiş olduğu “Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme” suçundan dolayı aranmakta olduğu ve zanlının 7 Kasım 2012 tarihinde KKTC'ye geldiğinin tespit edilmesi üzerine TC’ye iade edilmesi talebinde bulunulduğunu söyledi. Alınan yazı doğrultusunda zanlının tespit edilip 7 Temmuzda tutuklandığını belirten polis, 20 gün süreyle cezaevine gönderilen zanlı ile ilgili iade işlemlerinin tamamlanmadığını belirterek 20 gün daha ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, iade işlemlerinin tamamlanması maksadı ile zanlının 20 gün daha cezaevinde beklemesine emir verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
Yıldıray KeklikKatilCinayetAdanaKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alkaya 6 gün daha tutuklu kalacak
Alkaya 6 gün daha tutuklu kalacak
Uyusturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Uyusturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Düştüğü yerde uyuşturucu bulundu
Düştüğü yerde uyuşturucu bulundu
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
70 adet akü çaldı
70 adet akü çaldı
Çalıştığı iş yerinin parasını teslim etmedi
Çalıştığı iş yerinin parasını teslim etmedi
Karşıyaka’da kurusıkı tabanca
Karşıyaka’da kurusıkı tabanca
Lefkoşa’da uyuşturucu
Lefkoşa’da uyuşturucu
Otobüste taciz iddiası
Otobüste taciz iddiası
Kızını taciz etti
Kızını taciz etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim