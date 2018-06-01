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Katil anne 7 gün daha tutuklu kalacak

Gönyeli’de 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı vahşice katleden Bilge Lord Kunduracı bugün yeniden sabahın erken saatlerinde ek süre talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Katil anne 7 gün daha tutuklu kalacak

Gönyeli’de 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı vahşice katleden Bilge Lord Kunduracı bugün yeniden sabahın erken saatlerinde ek süre talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

01 Haziran 2018 Cuma 14:43
Katil anne 7 gün daha tutuklu kalacak

Katil anne 7 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Gönyeli’de 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı vahşice katleden Bilge Lord Kunduracı bugün yeniden sabahın erken saatlerinde ek süre talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Kaza Mahkemesi Yargıcı Rauf Kürşad huzurunda görülen duruşmada savcılık adına Ergin Atıcı hazır bulunurken, polis müfettişi Mehmet Sözmener olguları aktardı.

Sözmener, zanlı Bilge Lord Kunduracı’nın “taammüden adam öldürme” suçundan methalder olduğunu belirtti. Müffetiş Sözmener, zanlının ayrılma aşamasında olduğu eşi Ercan Kunduracı’nın sosyal medya paylaşıma sinirlenerek, kendsinin ve oğlunun yaşamına son vermeye karar verdiğini söyledi. Polis, zanlının 27 Mayıs’ta Ercan Kaya’yı bıçakla karnından yaraladığını ve oğlu ile birlikte uyuduğunu belirtti. Zanlının oğlu ile birlikte bir gece uyuduktan sonra, 28 Mayıs saat 08.00 sıralarında bir gece önce kullandığı bıçakla yeniden eyleme geçtiğini ve Ercan Kaya’yı karnından ve göğsünden defalarca bıçakladığını söyledi. Zanlının olay mahalinde ifade verdiğini, 29 Mayıs tarihinde mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk aldığını kaydeden polis, bu süre içerisinde Ercan Kaya’ya otopsi yapıldığını, 4’ü öldürücü, 19 bıçak darbesi, 12 tane sıyrık darbesi ve muhtemelen kendisini korumaya çalışırken , direndiğini gösteren ellerinde oluşmuş 4 kesik olduğunu söyledi. Cesette darp ve şiddet izine rastlanmadığını kaydeden polis, soruşturmanın sürdüğünü, kanıtların türkiyeye gönderildiğini, zanlının tıbbı geçmişi ile ilgili cezai ehliyeti ile ilgili araştırmalar yaptıklarını belirtti. Olayın vuku bulduğu tarihten önceki süreçle ile ilgilide soruşturma yaptıklarını kaydeden polis, zanlının cezai ehliyetinin olup olmadığı ile ilgili birkaç aşamalı işlem gerektiğini, ilk aşamanın tamamlandığını söyledi. Zanlının psikolojik durumunun da incelendiğini belirten polis, soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlı mahkemede hiçbirşey söylemezken, bir ara fenalık geçirdi. Yüzü suyla yıkanan ve Kısa bir süre sonra kendisine gelen zanlı kalabalık polis eşliğinde götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Bilge Lord KunduracıErcan Kaya KunduracıCinayetKatil
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