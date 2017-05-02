Katil 3 Ay Tutuklu Bekleyecek

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Durmuş Aydın olayla ilgili bulguları aktardı. Aydın huzurda bulunan zanlı Suat Aşır’ın 20 Nisan tarihinde saat 14.00 sıralarında Haspolat’ta, meydana gelen taammüden adam öldürme, adam öldürme gibi suçlar başta olmak üzere toplam 6 suçtan methaldar olduğunu söyledi. Aydın, zanlının ayrılmış olduğu imam nikâhlı eşi olan Gamze Pehlivan’ı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde süs eşyası sattığı sırada kendisini aldattığı gerekçesi ile önceden planlayarak yanında getirdiği bıçak ile 36 kez bıçakladıktan sonra dizleri üzerine çökmiş olan bedeni üzerine henüz daha hayatta olmasına rağmen, yine yanında getirmiş olduğu benzini dökerek yaktığını söyledi.Polis olay yerinde bulunan kişilerin müdahalesi ile oradan kaçan zanlının yol kenarında park halinde bulunan Rapa LTD isimli şirkete ait araca binerek araçta bulunan şoförü elinde bulunan bıçakla tehdit ettiğini ve kendisini Lefkoşa’ya getirmesini sağladığını belirtti. Müfettiş Muavini Durmuş Aydın zanlı Aşır’ın daha sonra araç ile Lefkoşa K. Kaymaklı bölgesinde Şht. Hüseyin Ruso Caddesi üzerine geldiğinde araçtan indiğini ve tasarrufunda bulunan bıçağı indiği yere atarak kaçtığını söyledi. Polis zanlının kısa süre sonra tespit edilerek tutuklandığını ve aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis zanlının ülkemizde turist statüsünde olduğunu belirterek aleyhine getirilen suçlarında ciddiyetinin göz önünde tutularak tutuklu yargılanmasını talep etti.Polis şahadetinin ardından söz alan katil Suat Aşır çok pişman olduğunu, imam nikâhlı eşinin kendisini aldattığını duyunca cinnet geçirdiğini söyledi.Huzurunda verilen şahadet ve yapılan beyanı değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde kalmasına emir verdi.