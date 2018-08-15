Kasap tutuksuz yargılanacak

Kasap teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat bölgesinde park halindeki bir araçtan akü çaldığı iddiası ile tutuklanan ve kullanımındaki araçta 2 adet akü bulunan zanlı Haluk Kasap aleyhindeki soruşturmanın tamamlanması üzerine temimnat maksadı ile bugün yenşiden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Demirhan polis karakolunda görevli polis memuru Kozal Depreli olayla ilgili bulguları aktardı. Depreli, 11 Ağustos 2018 tarihinde, saat 07.15’de Haluk Kasap’ın kullanımında bulunan ZLE 987 plakalı kiralık araç ile Haspolat çemberinin yanında bulunan toprak alana gidip plakası meçhul ısuzu van marka arakası açık aracın arkasında bulunan 75 amper Yiğit aküyü sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının 1 adet 60 amper Esan marka aküyü ise Mehmet Oduncu isimli kişinin verdiğini belirtmesi üzerine Mehmet Oduncu’dan yapılan sorguda zanlı Kasap’a Esan marka akü vermediğinin öğrenildiğini kaydetti. Polis memuru Depreli, zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, hafta bir gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 TL’lik kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.