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Kartlar sanal bet için mi?

Kartlar sanal bet için mi?

01 Eylül 2018 Cumartesi 16:51
Kartlar sanal bet için mi?

Kartlar sanal bet için mi?

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mersin’den temin ettiği 46 adet bankamatik, 10 adet sim kart ve farklı kişilere ait internet bankacılığı hesaplarını teslim etmek için valizine koyarak Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapmak isteyen Sami Sal, ihbar üzerine tutuklandı. Sal ve meseleye bağlantısı görülen zanlılar Abdullah Deniz ve Hasan Güneş’de tutuklanarak bugün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli Polis Çavuşu Yahya Suiçmez olayla ilgili bulguları aktardı. Suiçmez, alınan ihbar üzerine Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapan Sami Sal’ın el çantasında arama yapıldığını anlattı. Suiçmez, zanlının çantasında yasa dışı kumarda kullanılacağı düşünülen 46 adet farklı kişilere ait bankamatik, 10 adet sim kart ve farklı kişilere ait internet bankacılığı bilgileri ele geçirildiğini söyledi. Sal’ın verdiği ifadesinde zanlının söz konusu emareleri Mersin’de teslim aldığını ve zanlı Abdullah Deniz aracılığı ile Hasan Güneş’e teslim edeceğini itiraf ettiğini kaydetti. Aranan birçok kişinin ve emarelerin olduğunu kaydeden Suiçmez, soruşturmanın selameti için zanlıların 2’şer gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 2’şer gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sami SalAbdullah Deniz Hasan GüneşSanalBet
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