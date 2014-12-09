Karşıyaka'da Adam Kaçırma

KARŞIYAKA’DA SOYGUN, ADAM KAÇIRMA, ŞİDDET TEHİDİ VE CİDDİ DARP



Karşıyaka köyünde geçtiğimiz Cumartesi günü Andrey Golov’un evine giren kimliği meçhul 3 erkek, Golov’u soydu, kaçırarak bir evin tuvaletine kilitledi ve ölümle tehdit ederek ciddi şekilde darp ettikten sonra serbest bıraktı.



Polis basın bültenine göre, Andrey Golov’a ait eve gece sat 22.00’de hasar yapmadan giren üç erkek, tüm seyahat belgelerini, 300 TL, 110 ABD doları, 50 Euro, 5000 Rus Rublesi nakit parayı, değişik bankalara ait 8 kredi kartını, bir fotoğraf makinesini, bir IPad ve bir altın erkek saatini çaldı.



Daha sonra Andrey Golov’un ellerini iple bağlayarak kendisine ait araca bindirilip zorla henüz yeri tespit edilemeyen bir eve götüren soyguncular, Golov’u evin tuvaletine kapatıp darp ettiler.



Yaklaşık bir gün elleri bağlı ve tuvalette kalan Golov, soyguncular tarafından pazar günü akşam saatlerinde yine kendisine ait araçla Bufavento Kalesi’nin güney kısmına götürüldü ve Cuma gününe kadar 400 bin Dolar para bulup vermediği taktirde öldürülmekle tehdit edilerek bırakıldı.



Polisin “soygun, adam kaçırma, şiddet tehdidi ve ciddi darp” olayıyla ilgili soruşturması sürüyor.

Son Güncelleme: 09.12.2014 17:03