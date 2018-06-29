banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5973
STERLİN
6.0787
EURO
5.3680
Kars'taki cinayet suçlusu Kıbrıs'ta yakalandı
KIBRIS'TA YAKALANDI
83 gram hintkeneviri soruşturması sürüyor
HİNTKENEVİRİ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Hırsız Marro 3 gün daha tutuklu kalacak
HIRSIZ MARRO 3 GÜN DAHA...
Uyuşturucuya 6 tutuklama
6 KİŞİ TUTUKLANDI
banner282

Kars'taki cinayet suçlusu Kıbrıs'ta yakalandı

Kars'taki cinayet suçlusu Kıbrıs'ta yakalandı

29 Haziran 2018 Cuma 17:26
Kars'taki cinayet suçlusu Kıbrıs'ta yakalandı

Kars'taki cinayet suçlusu Kıbrıs'ta yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye-Kars’ta 2017 yılında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 Mayıs 2018 tarihinde KKTC’de olduğu tespit edilerek tutuklandıktan sonra iade işlemleri tamamlanıncaya kadar 11 Mayıs’ta cezaevine gönderilen Cengiz Yılmaz’ın işlemleri tamamlanamadı. Zanlı Yılmaz, tutukluluk süresinin dolmasından dolayı bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Nakil işlemleri tamamlanıncaya kadar zanlının 30 gün daha tutuklu kalması yönünde emir alındı.Zanlı Yılmaz, TC-KKTC arasında suçluların iadesine yönelik anşalma tahtında iade edilecek.

banner288
Anahtar Kelimeler:
CinayetKarsCengiz Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
83 gram hintkeneviri soruşturması sürüyor
83 gram hintkeneviri soruşturması sürüyor
Hırsız Marro 3 gün daha tutuklu kalacak
Hırsız Marro 3 gün daha tutuklu kalacak
Epilepsi nöbeti geçiren kadının burnu kırıldı
Epilepsi nöbeti geçiren kadının burnu kırıldı
Seri tecavüzcü mü?
Seri tecavüzcü mü?
İş kazası: 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
İş kazası: 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
5 ay hapis yatacak
5 ay hapis yatacak
Tokmak'a tokat gibi ceza
Tokmak'a tokat gibi ceza
Kadına şiddet sınır tanımıyor
Kadına şiddet sınır tanımıyor
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Hırsız Marro yakalandı
Hırsız Marro yakalandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim