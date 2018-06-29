Kars'taki cinayet suçlusu Kıbrıs'ta yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye-Kars’ta 2017 yılında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 Mayıs 2018 tarihinde KKTC’de olduğu tespit edilerek tutuklandıktan sonra iade işlemleri tamamlanıncaya kadar 11 Mayıs’ta cezaevine gönderilen Cengiz Yılmaz’ın işlemleri tamamlanamadı. Zanlı Yılmaz, tutukluluk süresinin dolmasından dolayı bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Nakil işlemleri tamamlanıncaya kadar zanlının 30 gün daha tutuklu kalması yönünde emir alındı.Zanlı Yılmaz, TC-KKTC arasında suçluların iadesine yönelik anşalma tahtında iade edilecek.