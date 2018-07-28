Karmaşık ticaret ilişkisi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Temmuz 2018 tarihi içerisinde kendisinden borç para alan C.O’nun pasaportunu rehin alan ancak daha sonra söz konusu pasaportu başka birisine satarak sahtekârlıkla para temin eden zanlı Mohamed Mahmoud Mokhtar tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Kozal Debreli olayla ilgili bulguları aktardı. Depreli huzurda bulunan zanlı Mohamed Mahmoud Mokhtar’ın Temmuz 2018 ayı içerisinde kendisinden 500 Dolar borç alan O.C’nin pasaportunu rehin olarak aldığını ve daha sonra 1300 Dolar karşılığında ülkede kaçak olarak bulunan bir şahsa sattığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine önceki gün ikametgâhında tespit edilerek tutuklandığını ve tasarrufunda yine bir başkasına ait pasaport bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Kozal Depreli mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu ve tasarrufunda bulunan başkasına ait pasaportun sahibi ile irtibata geçileceğini belirtti. Polis tüm aktarmış olduğu olgular ışığında zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapda 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.