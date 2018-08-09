Karides hırsızları biri tutuklu biri serbest

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Temmuz ayında çalıştığı iş yerinden arkadaşının yardımı ile 700 TL değerinde 1 adet karides, 5 adet 10 kilolum jumbo karides ve 4 adet 20 kiloluk kalamarı çaldığı ortaya çıkan Cumali Olcay ve ona yardım eden arkadaşı Mehmet Şimşek aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar bugün teminata bağlanamak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlılar Cumali Olcay ve Mehmet Şimşek’in “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlı Olcay’ın Temmuz ayı içinde çalışmakta olduğu Harbour Cafe isimli işletmenin mutfak bölümünde ahçı olarak çalıştığını ve arkadaşı zanlı Şimşek’in yardımı ile 700 TL’lik kalamar ve karidesleri çaldıklarının tespit edildiğini söyledi. İzlenen kamera görüntülerinde zanlıların Girne’de tespit edilip tutuklandığını kaydeden Çamlıbelli, çalınan ürünlerin zanlılar tarafından başka bir restorana verildiğinin tespit edildiğini kaydetti. Yapılan araştırmada zanlı Şimşek’in 14 Haziran tarihinden bu yana ülkede kaçak durumunda olduğunu kaydeden Çamlıbelli, her iki zanlının da yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı Cumali Olcay’ın davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 100 bin TL şahsi kefalet, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest kalmasına karar verdi. Yargıç Süleymanoğlu, zanlı Mehmet Şimşek’in ise kaçak statüsünde olduğuna dikkati çekerek yargılanmadan kaçmasını engellemek için 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.