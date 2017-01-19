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Polisiye Olaylar:
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19 Ocak 2017 Perşembe 15:25

Kardeşinin Yanına Gönderildi

Kardeşinin Yanına Gönderildi
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Kardeşinin Yanına Gönderildi

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber


Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ikametgâhında yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunan zanlı Sedat Balı teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz zanlı Sedat Balı’nın evinde uyuşturucu madde tasarruf ettiğine dair bilgi alınması üzerine operasyon düzenlendiğini anlattı. Polis, zanlının Surlar içindeki evinde yapılan aramada, 908 adet uyuşturucu hap, 6 gram hap parçaları, 6 gram uyuşturucu toz ve 4 gram bonzai ele geçirildiğini söyledi. Polis memuru Cemal Ramiz zanlı Sedat Balı’nın evinde bulunan uyuşturucu maddelerin, yine aynı suçtan geçtiğimiz hafta ay cezaevine gönderilen kardeşi Serkan Balı’na ait olduğunu belirtti. Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlı Sedat Balı’dan yapılan sorgulamada söz konusu uyuşturucu maddeleri kardeşi Serkan Balı’nın tutuklandıktan sonra 30 Aralık tarihinde Lapta’daki evinden aldığını itiraf ettiğini kaydetti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Talebi değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 45 günü geçmeyecek bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde beklemesine emir verdi.

 

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Anahtar Kelimeler
UyuşturucuSedat Balı
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