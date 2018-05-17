Kardeşini bıçakladı

Lefkoşa’da, aralarında çıkan tartışma sonrasında mutfaktan aldığı bıçakla aynı evde kaldığı kardeşi Hüseyin İravul’u sol kolundan, sağ el ve sağ bacağından yüzeysel olarak yaralayan O.İ. (E-27) tutuklandı.
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