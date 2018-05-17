Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102538
ALTIN
183.869
DOLAR
4.4378
STERLİN
5.9918
EURO
5.2404
Kardeşini bıçakladı
KARDEŞİNİ BIÇAKLADI
Güzelyurt’ta hırsızlık
GÜZELYURT’TA HIRSIZLIK
Akü hırsızlığı
AKÜ HIRSIZLIĞI
Geri adım!
GERİ ADIM!
banner256
Flaş Haber
Kardeşini bıçakladı
Kapat

Kardeşini bıçakladı

Kardeşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Kardeşini bıçakladı

Kardeşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

17 Mayıs 2018 Perşembe 11:35
Kardeşini bıçakladı

KARDEŞİNİ BIÇAKLA YARALAYAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

banner277
Lefkoşa’da, aralarında çıkan tartışma sonrasında mutfaktan aldığı bıçakla aynı evde kaldığı kardeşi Hüseyin İravul’u sol kolundan, sağ el ve sağ bacağından yüzeysel olarak yaralayan O.İ. (E-27) tutuklandı.

Olay dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
175 araç sürücüsüne ceza kesildi
175 araç sürücüsüne ceza kesildi
17 yaşındaki Gülsel Bayraktar bulundu
17 yaşındaki Gülsel Bayraktar bulundu
Mağusa'da motosiklet yangını!
Mağusa'da motosiklet yangını!
Güzelyurt’ta hırsızlık
Güzelyurt’ta hırsızlık
Akü hırsızlığı
Akü hırsızlığı
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Postacı teminata bağlandı
Postacı teminata bağlandı
Mangandalar meyhaneyi dağıttı
Mangandalar meyhaneyi dağıttı
Çocuğa cinsel saldırı zanlısı teminata bağlandı
Çocuğa cinsel saldırı zanlısı teminata bağlandı
Kayıp kişi bulundu
Kayıp kişi bulundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim