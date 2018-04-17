Kardeşine kazık attı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Ekim ayında kardeşinin kimliğine bürünerek bankadan hesabından para çeken zanlı Ahmet Arpa tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Anıl Derindağ olayla ilgili bulguları aktardı. Derindağ huzurda bulunan zanlı Ahmet Arpa’nın “Sahte belge düzenleme”, “Sahte belgeyi tedavüle sürme”, ”Sahtekârlıkla para temini”, “Başkasının kimliğine bürünme” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Anıl Derindağ, zanlının 18-19 Ekim 2017 tarihleri arasında saat 09.00 sıralarında Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde gösteren Ziraat Bankasına giderek, kendisini kardeşi olarak tanıttığını söyledi. Derindağ, zanlının kardeşinin kimliğine bürünerek hesabından dekont karşılığı olarak 540 Sterlin sahtekarlıkla para temin ettiğini kaydetti. Kardeşinin durumu fark ederek polise gittiğini ve öyle bir beyanı olmadığını kaydeden Derindağ, zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını ve soruşturmanın selameti için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.