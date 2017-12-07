KARAR AÇIKLANDI!

Mağusa’da 2017 yılı Mart ayı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toplam 24 gr 350 mg ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Osman Özbayır, Osman Kapsıl ve Özcan Seymen hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davasından 4 Aralık tarihinde itham edilen ve suçlarını kabul eden sanıklar mahkemenin vermiş olduğu emir doğrultusunda “Denetimli Serbestlik Yasasından” faydalanıp faydalanamayacağının tespiti için Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçti.





Raporlara göre sanık Özbayır ve Kapsıl rehabilitasyon sürecinden faydalanamaz…



Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nin dünkü oturumunda sanık Osman Özbayır, Osman Kapsıl ve Özcan Seymen ile ilgili hazırlanan 2 psikiyatrist imzalı tıbbi raporlar mahkemeye ibraz edildi. Sanıklar açısından hazırlanan tıbbi raporlara göre sanık Osman Özbayır ile Osman Kapsıl’ın uzun yıllardan beri uyuşturucu kullandıkları ve madde bağımlılıklarının devam ettiği ayrıca halen daha bağımlılık sendromu gösterdikleri için rehabilitasyon sürecinden faydalanamayacakları belirtilirken, sanık Seymen’in ise madde bağımlılığı tespit edilememekle birlikte kullanıcı olduğu belirlenmiş ve 1 yıllık rehabilitasyon sürecine alınması önerildi. Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu ise tıbbi raporlar ışığında sanık Osman Özbayır ile Osman Kapsıl’ın verilecek rehabilitasyon sürecinden fayda sağlayamayacağı hususunda bulgu yaparak sanık Özbayır ile Kapsıl açısından ceza takdirine geçilmesi gerektiğini açıkladı.





Beyoğlu: Artış eğilimi olan suçlardandır



Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu,



sanık Osman Özbayır ile Osman Kapsıl’ın mahkum olduğu davanın “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçu olduğunu belirtti. Yasada bu suç için öngörülen cezaların dikkate alındığında bu tüp suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunun ortada olduğunu belirten Beyoğlu, faaliyet raporlarını ise adli ihbar olarak dikkate aldıklarında uyuşturucu suçlarının 2016 yılında mahkemelerin gündemini en çok meşgul eden suç tipi olduğu ve artış eğilimi olduğunun görüldüğüne dikkatleri çekti. Beyoğlu, sanık Osman Özbayır’ın 23 Mart 2017 tarihinde 14 gram 350 miligram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi tasarruf ettiğini anımsatarak, sanık Özbayır’ın tasarruf ettiği uyuşturu maddenin 23 Mart 2017 tarihinde sanıkların kalmakta olduğu eve polis tarafından baskın yapıldığı sırada sanık Özbayır’ın yatak odasında elindeki poşeti yırtarak yere döktüğü esnada tespit edildiğini ifade etti. Beyoğlu, sanık Osman Kapsıl’ın ise 23 Mart 2017 tarihinde polis hücrelerine yerleştirileceği sırada iç çamaşırına sakladığı uyuşturucu maddeyi yere attığının tespit edildiğini belirtti.





Sanık Özbayır ile Kapsıl’ın benzeri sabıkaları var



Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu, sanıkların tasarruf ettiği uyuşturucu türünün Sentetik Cannabionoid olduğunu ve uyuşturucu türleri arasında oldukça tehlikeli uyuşturucu madde sınıfında olduğunu belirtti. Beyoğlu, sanık Özbayır ve Kapsıl’ın benzer sabıkalarının olduğunu göz önünde bulundurarak takdir edilecek en uygun ve adil cezasının uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza olduğu kararına vardıklarını belirterek, sanık Özbayır ile Kapsıl’a caydırıcı ve etkin bir ceza verilmesinin kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Beyoğlu, sanık Osman Özbayır ile Osman Kapsıl’ı mahkum oldukları “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan 1 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.





Sanık Seymen, “Denetimli Serbestlik Yasası”ndan faydalandı



Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu, sanık Özcan Seymen ile ilgili olarak düzenlenen tıbbi rapor ışığında sanık Seymen’in denetimli serbestlik ile ilgili yükümlülüklerine derhal başlamasına, denetimli serbestlik süresinin 1 yıl boyunca uygulanmasına ve 1 yıl sonunda Denetimli Serbestlik Kurulu tarafından tanzim edilecek sonuç raporunun Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ne ibrazına ve bu safhada sanık Seymen’in Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda hazır olmasına, gereğinin yapılabilmesi amacı ile bu emrin bir suretinin Denetimli Serbestlik Kuruluna tebliğ edilmesine emir verildiğini açıkladı.



