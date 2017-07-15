Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:41

Karaoğlanoğlu’nda Uyuşturucu Operasyonu

Karaoğlanoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Karaoğlanoğlu’nda Uyuşturucu Operasyonu

(Kamalı Haber) -

Girne- Karaoğlanoğlu’nda önceki akşam bir araç park yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu satışa hazır kokain türü uyuşturucu ele geçirildi. Polis, suçla bağlantılı Barış Erol, Kemal Uçaner, Muride Esenboğa ve Seçkin Durmaz’ı gözaltına aldı. Zanlılar bugün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, önceki akşam saat 21.00 sıralarında bir üniversitenin park yerinde gerçekleştirilen operasyonda Barış Erol’un polisi görünce araçtan inip kaçmaya çalıştığını ancak yakalandığını söyledi. Polis, yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramada 6 ayrı pakette toplam 5 gram kokain, cüzdanında da yarım gram kokain bulunduğunu açıkladı. Polis, Barış Erol’dan yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeyi Kemal Uçanar ve Seçkin Durmaz ile birlikte aldıklarını söylediğini, bu bilgi üzerine zanlı Durmaz’ın Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti. Polis, Durmaz ile birlikte araçta bulunan Muride Esenboğa ve operasyonunda devamında ise Kemal Uçaner’in de gözaltına alındığını ifade etti. Polis, Durmaz’ın aracında yapılan aramada ise bir av tüfeği bulunduğu belirtti.

Zanlılar Erol ile Durmaz’ın Karaoğlanoğlu’nda kaldıkları evde arama yapıldığını kaydeden polis, iki zanlının birlikte kaldığı evde yapılan aramada 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, operasyonun devamında ise Kemal Uçaner isimli şahsın tespit edilerek gözaltına alındığını açıkladı. Dört zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 3 gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi onaylarken söz hakkı alan zanlılar Muride Esenboğa ile Kemal Uçaner suçsuz olduklarını, uyuşturucu madde ile ilgilerinin olmadığını öne sürdü.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Barış ErolKemal UçanerMuride EsenboğaSeçkin DurmazGirneKaraoğlanoğluUyuşturucu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatıra Olarak Saklamış Hatıra Olarak Saklamış
Valizinde Mermi Bulunan Şahıs Tutuklandı Valizinde Mermi Bulunan Şahıs Tutuklandı
Girne’de Uyuşturucu Ve Silah! Girne’de Uyuşturucu Ve Silah!
Kadın Satıcısı Teminata Bağlandı, Kadına Ek Tutukluluk Kadın Satıcısı Teminata Bağlandı, Kadına Ek...
Ölümlü Kaza Zanlısı Tutuklu Yargılanacak Ölümlü Kaza Zanlısı Tutuklu Yargılanacak
Arnavut 7 Gün Daha Tutuklu Kalacak Arnavut 7 Gün Daha Tutuklu Kalacak
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Hatıra Olarak Saklamış

Haberi Oku