Karaoğlanoğlu’nda Uyuşturucu Operasyonu



(Kamalı Haber) -Polis, önceki akşam saat 21.00 sıralarında bir üniversitenin park yerinde gerçekleştirilen operasyonda Barış Erol’un polisi görünce araçtan inip kaçmaya çalıştığını ancak yakalandığını söyledi. Polis, yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramada 6 ayrı pakette toplam 5 gram kokain, cüzdanında da yarım gram kokain bulunduğunu açıkladı. Polis, Barış Erol’dan yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeyi Kemal Uçanar ve Seçkin Durmaz ile birlikte aldıklarını söylediğini, bu bilgi üzerine zanlı Durmaz’ın Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti. Polis, Durmaz ile birlikte araçta bulunan Muride Esenboğa ve operasyonunda devamında ise Kemal Uçaner’in de gözaltına alındığını ifade etti. Polis, Durmaz’ın aracında yapılan aramada ise bir av tüfeği bulunduğu belirtti.Zanlılar Erol ile Durmaz’ın Karaoğlanoğlu’nda kaldıkları evde arama yapıldığını kaydeden polis, iki zanlının birlikte kaldığı evde yapılan aramada 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, operasyonun devamında ise Kemal Uçaner isimli şahsın tespit edilerek gözaltına alındığını açıkladı. Dört zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 3 gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.Mahkeme talebi onaylarken söz hakkı alan zanlılar Muride Esenboğa ile Kemal Uçaner suçsuz olduklarını, uyuşturucu madde ile ilgilerinin olmadığını öne sürdü.