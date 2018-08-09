Karaoğlanoğlun’da kablo hırsızlığı

Smirnov teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Karaoğlanoğlun’da restore aşamasındaki restorana girerek elektrik kablolarını, fiş kutularını ve brandayı çaldığı tespit edilen Rus vatandaşı İvan Smirnov tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının “Sirkat ve ikamet izinsiz” suçlarından tutuklandığını anlattı. Yanaroğlu, Smirnov’un T.K., ye ait restore aşamasındaki restora içinden çaldıklarının dün evinde bulunduğunu ve inşaat malzemeleri ile verdiği sözlü ifadede suçunu itiraf ettiğini kaydetti. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden Yanaroğlu, Smirnov’un ülkede izinsiz kaldığını çalışma izni için girişim başlattığını öğrendiklerini söyledi. Polis, zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanamsını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 3 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı bir kişinin imza edeceği 30 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesine karar verdi.