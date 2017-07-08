KARAKOLDA DÜELLO

Dipkarpaz’da küfürleşme ile başlayan tartışma polislerin tüm çabalarına rağmen kavgaya dönüştü, 3 kişi hastanelik, 8 kişi de mahkemelik oldu.

İskele’ye bağlı Dipkarpaz’da, önceki gece meydana gelen ve 8 kişinin karıştığı kavganın zanlılarından, Davut Zengin, Ercan Zengin, Yunus Zengin, Ramazan Zengin, Furkan Güleç ve Ercan Abacılar dün tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.İhsan Tugay ile Mehmet Ali Tugay’ın, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisine devam edildiği açıklandı.Mahkemeye meseleyi aktaran Dipkarpaz Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Eğitmen, 6 Temmuz 2017 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, zanlı 5 Furkan Güleç ile zanlı 6 Ercan Abacılar’ın, zanlı 1 Davut Zengin’in evinin önüne gittiklerini ve alacak verecek meselesi yüzünden zanlı 1 Davut Zengin’e küfrettiklerini söyledi.Zanlı 2 Ercan Zengin’in, Furkan Güleç ile Ercan Abacılar’ın yanına gittiğini ancak darp edildiğini anlatan Eğitmen, Ercan Zengin’in evden aldığı demir sopa ile adı edilenlerin aracına vurarak kasti hasara uğrattığını söyledi.Eğitmen, zanlılardan Furkan Güleç, Ercan Abacılar’ın karakola şikayete gittiklerini ve tarafların uzlaştırılmak üzere olduğu sırada, şu anda hastanede tedavi görmekte olan zanlılardan İhsan Tugay’ın, polis karakolu içerisine girerek, Ramazan Zengin’in kafasına, süpürge değneği ile hızlı bir şekilde vurduğunu anlattı.Davut Zengin, Ercan Zengin, Yunus Zengin, Ramazan Zengin’in bir taraf, Furkan Güleç, Ercan Abacılar, İhsan Tugay ve Mehmet Ali Tugay’ın ise bir taraf olmak üzere bir kavgaya tutuştuklarını anlatan Eğitmen, kavga sonucu İhsan Tugay ve Mehmet Ali Tugay’ın yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi.Yaralılardan İhsan Tugay’ın durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten Eğitmen, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.