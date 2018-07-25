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Karagülle tutuklu yargılanacak

Karagülle tutuklu yargılanacak

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:45
Karagülle tutuklu yargılanacak

Karagülle tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye'den ülkemize 13 Temmuz tarihinde Girne Turizm Limanından tasarrufunda 25 adet uyuşturucu hap ile gelen ve alınan ihbar üzerine 21 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucu Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde tasarrufunda 13 adet hap ile yakalanan zanlı İsmail Karagülle bugün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder huzurda bulunan zanlı İsmail Karagülle'nin 21 Temmuz tarihinde saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi’nde polis tarafından yapılan operasyonda tasarrufunda 13 adet uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu içeren hap parçaları bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü yakalanmasının ardından mahkeme emri ile evinde yapılan aramada ise 3 adet tam ve 1 adet yarım uyuşturucu hap bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Ozan Özder, olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının ülkeye turist olarak giriş yaptığını ve 30 gün vize aldığını ifade etti. Polis, zanlının davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, ülkede yasal statüsü olmayan zanlıyı 2 ayı geçmeyecek bir süre ile cezaevine gönderdi.

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