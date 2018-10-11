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Karagöz tutuklu yargılanıyor

Karagöz tutuklu yargılanıyor

11 Ekim 2018 Perşembe 17:56
Karagöz tutuklu yargılanıyor

Karagöz tutuklu yargılanıyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de dün bir bankanın ATM’sinden para çeken S.K, cep telefonunu çaldığı tespit edilen zanlı Cengiz Karagöz, kısa sürede Girne’de yakalandı. Karagöz’ün üzerinde yapılan aramada, S.K’ye ait cep telefonu bulunurken, yapılan sorgulamada zanlı suçunu itiraf etti. Aleyhinde başlatılan soruşturma tamamlanan zanlı, bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlının “Sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı. Çamlıbelli, olayın önceki gün Girne’de bir bankanın önünde meydana geldiğini ifade ederek, zanlının kamera görüntülerinde yakalandığını söyledi. Yapılan aramada, zanlı Cengiz Karagöz’ün tasarrufunda çalıntı cep telefonunun bulunduğunu kaydeden Çamlıbelli Karagöz’ün işlediği suçu itiraf ettiğini belirtti. Çamlıbelli, zanlının yargılanıncaya kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığına dikkati çeken Dündar, zanlının yargılanıncaya kadar 30 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Cengiz KaragözCep TelefonuçaldıHırsız
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