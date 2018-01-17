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Karadayı Teminata Bağlandı
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Karadayı Teminata Bağlandı

Karadayı Teminata Bağlandı

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:25
Karadayı Teminata Bağlandı
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Karadayı Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da sokak ortasında kendisini aldattığı gerekçesi ile kız arkadaşı Semiye Şeytan’ı av tüfeği ile vurarak öldürmeye teşebbüs eden zanlı Çağın Karadayı bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı. İneci 8 Ocak tarihinde saat 17.30 raddelerinde Lefkoşa’da umumi bir yer olan Yaman Market arkasında, Elye’de sakin zanlı Çağın Karadayı’nın kendisini aldattığı gerekçesi ile kız arkadaşı Semiye Şeytan’a yaklaşık 2 metre mesafeden öldürmek maksadı ile ateş ettiğini ve ağır bir şekilde yaraladığını söyledi. Polis müşteki Şeytan’ın sol kalça ve sol uyluk adalesinden vurularak ağır şekilde yaralandığını ve 112 Acil servisi ile hastaneye kaldırılarak yapılan müdahale doğrultusunda cerrahi servisinde müşahede altına alındığını ve halen daha tedavisinin sürdüğünü mahkemeye aktardı. Polis Müfettiş M.V. Feyyaz İneci olay yerinden ayrıldıktan sonra tasarrufundaki tüfek ile polise giderek teslim olduğunu ve gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını ancak zanlının etki etme olasılığının kalmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 10 Bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 100’er Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 17.01.2018 15:32
Anahtar Kelimeler:
Vurarak öldürmeAv TüfeğiÇağın KaradayıSemiye Şeytan
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