

Karadağ 1 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Ercan Havaalanından ülkemize tasarrufundaki 2 gram 173 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan sanık Rüştü Karadağ aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökhan Asafoğulları, Meltem Dündar’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi tarafından suçlu bulunup mahkûm edilen Sanık aleyhindeki kararı Yargıç Meltem Dündar açıkladı. Yargıç Dündar sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini ve sanığın işlemiş olduğu suçun yaygım suçlardan olması nedeni ile hapislik cezası dışında bir ceza verilemeyeceğini belirtti. Yargıç Meltem Dündar sanığı suçlu bulup mahkum ettikleri davalardan ceza evinde yargılanmayı beklediği süreyi de dikkate alarak 1 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.