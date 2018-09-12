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Karabetça Amerika’dan altın ile döndü

Karabetça Amerika’dan altın ile döndü

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:02
Karabetça Amerika’dan altın ile döndü

KKTC Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından 18-20 Eylül 2018 tarihleri arasında aday hakem kursu düzenleniyor

KKTC Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından her yıl düzenlenen aday hakem kursu 2018-2019 hentbol sezonu öncesi 18-19-20 Eylül 2018 tarihlerinde düzenleniyor. Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada kursa katılacak olan aday hakemlerin başvurularını 17 Eylül Pazartesi günü mesai bitimine kadar ilgili evraklar ile KKTC Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ediz Arıkan’a yapmaları gerektiği belirtildi.

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