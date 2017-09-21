Karabela Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder huzurda bulunan zanlı Fuat Karabela’nın 18 Eylül tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan ülkemize giriş yapmak istediği sırada şüpheli hareketleri nedeni ile polis tarafından üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, sırt çantası içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında “hintkeneviri” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare yapıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söz konusu uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan ismini bilmedi bir şahıstan aldığını ve çantasına koyarak KKTC’ye giriş yapmak istediği itirafında bulunduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 20’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.