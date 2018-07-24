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Kara para zanlıları tutuksuz yargılanacak

Kara para zanlıları tutuksuz yargılanacak

24 Temmuz 2018 Salı 19:06
Kara para zanlıları tutuksuz yargılanacak

Kara para zanlıları tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne’ye kadar uzanan “Kara para aklama” soruşturması kapsamında tutuklanan zanlılar aleyhine yürütülen soruşturma tamamlandı. Farklı şahısların banka hesaplarını yasa dışı para transferinde kullanan zanlılar İrfan Tan, Metin Bal ve Karabey Kaan Uluışık bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı. Girne’de yakalandığı esnada tasarrufunda 125 bin 500 TL nakit para ele geçirilen zanlı İrfan Tan’ın yanı sıra suç ortakları Metin Bal ile Karabey Kaan Uluışık, bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen teminat duruşmasında Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis memuru Mehmet Davulcu’yu tanık olarak dinletti. Tan, Bal ve Uluışık’ın “Suç Gelirlerinin Aklanması” suçundan methaldar olduklarını belirten Davulcu, bin 500 TL ile 2 bin TL arasında değişen ücretler karşılığında farklı şahısların hesaplarını kullanarak bu hesaplar üzerinden yasadışı bir şekilde yüklü miktarda para transferi gerçekleştiren zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlandığını dile getirdi. 4 Temmuz tarihinden bu yana devam eden kapsamlı soruşturma sürecinde 9 kişinin mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandığını ve 30 kişiden de ifade alındığını açıklayan Davulcu, zanlılar aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanıp, KKTC vatandaşı 2’şer kişinin zanlılar aleyhinde 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 10’ar bin TL’lik nakdi teminat yatırmaları karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan TanMetin Bal Karabey Kaan UluışıkKara ParaLefkoşaGüzelyurt Girne
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