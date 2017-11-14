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14 Kasım 2017 Salı 13:44

KARA KARDEŞLERE HAPİS CEZASI

Ülkemize Ercan Havaalanından Ağustos ayı içerisinde tasarruflarındaki 10 gram hintkeneviri ve 130 adet extacy hap ithal eden sanık Talhat Kara ve suça bağlantılı abisi sanık Talhan Kara aleyhindeki karar bugün açıklandı.

KARA KARDEŞLERE HAPİS CEZASI
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Ülkemize Ercan Havaalanından Ağustos ayı içerisinde tasarruflarındaki 10 gram hintkeneviri ve 130 adet extacy hap ithal eden sanık Talhat Kara ve suça bağlantılı abisi sanık Talhan Kara aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç'tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay açıkladı. Ulunay kararda sanıkların lehine ve aleyhine olan hususları dikkate aldıktan sonra işlemiş oldukları suçların ciddi ve yaygın olarak mahkemelerin gündemini oluşturduğunu belirterek bu tür suçların toplum huzurunu bozduğunu söyledi. Kıdemli Yargıç meseleyi incelediklerinde sanık Talhan Kara’nın kardeşi sanık Talhat Kara'yı uyuşturucuları alıp gelmesi için yönlendirdiğini ve bütün planı kendisinin yaptığının görüldüğünü belirterek verilecek olan cezada sanıklar arasında ayrıma gidilmesi gerektiğini belirtti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay aktarmış oldukları tüm olgular ışığında sanıkları suçlu bulup mahkûm ettikleri 130 adet extacy hap ve 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlarından sanık Talhat Kara’yı 10 ay ve sanık Talhan Kara’yı 24 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı. 



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