Kaplıca’da hırsızlık

10.06- 4.7.2018 tarihleri arasında, Kaplıca’da, H.U. (E-46) yanında çalıştığı Ullrick BACKER’in ikametgahında açık bulunan çelik para kasası içerisinde muhafaza edilmekte olan toplam 2000 Euro ve 700 TL nakit parayı muhtelif zamanlarda çalmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



