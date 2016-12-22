Kaplıca’da Bir Ambarda Yangın

Kaplıca’da Metin Ertem’e ait ikametgahın bitişiğinde ambar olarak kullanılan odada, soba kazanının içerisindeki sönmemiş küllerin oda önüne dökmesi sonucu yangın çıktı
Polisten verilen bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Kaplıca’da Metin Ertem’e ait ikametgahın bitişiğinde ambar olarak kullanılan odada, soba kazanının içerisindeki sönmemiş küllerin oda önüne dökmesi sonucu yangın çıktı
Kaplıca’da Metin Ertem’e ait ikametgahın bitişiğinde ambar olarak kullanılan odada, soba kazanının içerisindeki sönmemiş küllerin oda önüne dökmesi sonucu yangın çıktı
Polisten verilen bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü