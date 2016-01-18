Kaplan Cezaevinde..

Uyuşturucu satıcısı tutuklu yargılanacak



Evrim Kamalı

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Lefkoşa’da tasarrufundaki kokakin türü uyuşturucu madde ile yakalanmasının üzerine uyuşturucu zulasını itiraf eden zanlı Efkan Kaplan 6 günlük tutukluluğun ardından teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut, huzurda bulunan zanlı Efkan Kaplan’ın 12 Ocak tarihinde saat 20.30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, şüpheli hareketleri nedeni ile kontrol amaçlı durdurulmak istemesi üzerine koşarak kaçtığını belirtti. Polis zanlının daha sonra Göçmenköy’de tasarrufunda bulundurduğu yaklaşık 1 gram 210 miligram ağırlığındaki “kokain” türü uyuşturucu maddeyi yere atmaya çalıştığı esnada yakalandığını söyledi. Polis zanlının sorgulanmasında gösterimi üzerine Gönyeli’de bir sokakta gizlenmiş vaziyette 24 gram 991 miligram ağırlığında “hintkeneviri” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 78 gram 612 miligram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ilerde yargılanması sonucu hapis cezası almasının kuvetle muhtemel olmasını göz önünde bulundurularak tutuklu yargılanmasını talep etti.



Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının 45 günü geçmeyen bir süre davaları görüşülünceye değin ceza evinde beklemesine emir verdi.

Son Güncelleme: 18.01.2016 21:37