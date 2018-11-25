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Kapkaççı yakayı ele verdi

Kapkaççı yakayı ele verdi

25 Kasım 2018 Pazar 18:17
Kapkaççı yakayı ele verdi

Kapkaççı yakayı ele verdi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ de yaya olarak yürüyen kadının elindeki cep telefonunu çalan Hüseyin Artık tutuklandı.

4 bin TL değerindeki cep telefonunu çalarak olay yerinden koşarak kaçan zanlı Artık, kadının yardım çığlığının duyulması üzerine vatandaşlar tarafından yaka paça yakalandı.

Artık, dün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkeme’sine çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3 gün tutukluluk emri verdi.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Tosun, zanlı Hüseyin Artık’ın “Kişi üzerinden sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Hüseyin Tosun, olayın dün akşam 21.00 raddelerinde Girne’de cadde üzerinde yaşandığını, söyledi.

Kadının bağırması üzerine vatandaşların koşarak kaçmaya çalışan zanlı Artık’ı suçüstü yakaladıklarını kaydeden Tosun, cep telefonunun da zanlı üzerinde bulunduğunu kaydetti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirten Tosun, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin ArtıkCep Telefonuçaldı
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